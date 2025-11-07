Belediye şirketleri 10 milyar lira zararda

Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ve bağlı şirketlerinin 2024 yılına ait mali işlemlerine yönelik hazırladığı denetim raporunda çarpıcı tespitlere yer verdi. Rapora göre belediyeye bağlı şirketler son yedi yılda toplam yaklaşık 10 milyar lira zarar etti.

529 MİLYONLUK SORU İŞARETİ

Denetçi raporunda, şirket yönetimlerinde ciddi zafiyetler bulunduğu ve yönetim kurullarına ehil olmayan kişilerin atanmasının mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Belediyenin, zarar eden şirketlerin sermayesini artırmak için 2017-2024 yılları arasında 9 milyar 755 milyon 995 bin TL kaynak aktardığı ifade edildi. Raporda, mali disiplinin sağlanmaması durumunda bu tablonun sürdürülemez olduğu uyarısı yer aldı.

Sayıştay ayrıca, Buca Metrosu ihalesinde kamu zararı oluştuğunu vurguladı. En düşük teklifi veren firma yerine, 529 milyon lira daha yüksek teklif sunan ikinci firmaya ihalenin verilmesi eleştirildi. Denetçiler, ihaleye ilişkin usulsüzlüklerin daha önceki raporlarda da yer aldığını, ancak belediye yönetiminin gerekli adımları atmadığını belirtti. Raporda, Üçyol–Buca Hafif Raylı Sistem 5. Etap ihalesinde de ihale kurallarına, saydamlık ve eşit muamele ilkelerine uyulmadığı, kamu görevlilerinin görevlerini gereği gibi yerine getirmediği ifade edildi. Sayıştay, sorumlular hakkında gerekli yasal sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı.