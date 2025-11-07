CHP'li bilgi işlemciye ‘İBB Hanem’den gözaltı

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında "İBB Hanem" uygulamasından 11 milyon vatandaşın sandık bilgilerini İBB uhdesinde bulunan kişisel verilerle eşleştirdiği ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği sandık verilerini suç örgütü üyelerine aktardığı iddia edilen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. gözaltına alındı. İBB yolsuzluk soruşturmasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. "İBB Hanem" uygulaması üzerinden 11 milyon vatandaşın sandık bilgilerinin aktarıldığı tespit edilmişti.