Gürlek’ten Özel’e tazminat davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, kendisine yönelik hakaret ve iftira içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gürlek'in avukatı Abdullah Adır tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Özel'in açıklamalarının 'kişilik haklarına ağır saldırı' niteliğinde olduğu belirtildi. Özel'in 4 Kasım'daki grup toplantısında, 5 Kasım'da ise Ümraniye mitinginde yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalar yaparak Gürlek'i hedef aldığı, ardından da Başsavcı'nın kamu görevine yakışmayacak şekilde "ikinci maaş" aldığı ithamında bulunduğu ifade edildi. Dilekçede, Gürlek'in Etimaden Anonim Şirketi'nin Lüksemburg'daki kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği bulunduğu iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulandı. Gürlek'in bu göreve Adalet Bakan Yardımcılığı döneminde atandığı, ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildikten sonra şirketin hiçbir toplantısına katılmadığı, herhangi bir kazanç elde etmediği ifade edildi. Ayrıca, Özel'in bu iddiaları araştırmadan dile getirerek "itibarsızlaştırma saikiyle hareket ettiği" belirtildi.