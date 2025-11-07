İZ-TARIM’a ihale operasyonu: 2 tutuklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM'da yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu ve Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği destekli SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi kapsamında gerçekleştirilen hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki bir belediye çalışanının şikâyeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İzmir ve Erzincan'da eşzamanlı operasyon düzenledi. İz-Tarım'da yapım işiyle ilgili olarak "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçundan yürütülen soruşturmada şüpheliler Yüklenici Firma Kanuni Temsilcisi O.Ö. ile eski İZ-TARIM A.Ş. Genel Müdürü ve Şirketin İhale Yetkilisi M.O., tutuklandı.