Mazlum halklar Türkiye ile kalkınıyor

Geçen yıl itibarıyla 61 ülkede 63 program koordinasyon ofisi bulunan TİKA, hayata geçirdiği dev projelerle bir yandan insan hayatına dokunuyor, diğer yandan farklı coğrafyaların Türkiye ile gönül köprüsü kurmasını sağlıyor. Eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa kadar her alanda faaliyet yürüten TİKA, 2002 yılından bu yana 60 binden fazla yabancı uzmana da mesleki eğitim verdi. 2024 yılında 1.600'den fazla proje ve faaliyetle, dünya genelindeki halkların yaşam koşullarını iyileştirmeye devam eden başkanlık, özellikle Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika sahasındaki çalışmalarıyla kalplere giriyor.

SAĞLIKTAN EĞİTİME...

Yıl boyu, dünyanın dört bir yanındaki kesintisiz faaliyetlerine devam eden TİKA, yalnızca son 1 haftalık süreçteki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bulunan Crosby Akademik İlkokulu bünyesinde tam donanımlı Robotik Kodlama Sınıfı kuruldu. 698 öğrencinin eğitim aldığı okula robotik kitleri, dizüstü bilgisayarlar ve etkileşimli tahtalar temin edildi. Uganda'da da gerçekleştirilen sağlık programında, genel cerrahi alanında ihtiyaç sahibi hastalara ücretsiz muayene ve ameliyat hizmeti sunuldu.

KADINLAR UNUTULMADI

Gagavuzya'nın Vulkaneşti şehrinde okul öncesi eğitim altyapısını güçlendiren çevre düzenleme projeleri hayata geçirildi. Ürdün'de ise Filistinli Mülteci Kampı'nda kadınların mesleki ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla çok amaçlı bir eğitim sınıfı oluşturuldu. Öğrenciler, dikiş-nakış, bilgisayar ve temel mesleki beceriler alanlarında eğitimler almaya başladı. Moğolistan Kültür, Spor, Turizm ve Gençlik Bakanlığı'na bağlı müzelerde görev yapan 20 uzmana yönelik de Türkiye'de "Müzecilik Eğitimi ve Tecrübe Paylaşımı Programı" düzenledi.

LİBYA, MOZAMBİK...

Libya'da kompost üretim tesisi, Kırgızistan'da STEM Olimpiyatı ile ülkenin genç bilim insanlarını bir araya getirdi. Mozambik'te ise anne ve bebek ölümlerini azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim programı organize edildi.