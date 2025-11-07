Muhalif Yılmaz Özdil’den CHP'li isimlere “besleme” benzetmesi: “Muhalif medya tıs, sustu”

Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ YURT DIŞINA KAÇTI" DEDİ, ERTESİ GÜN ADAM TELEVİZYONA ÇIKTI

Yılmaz Özdil, Özgür Özel'in "Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı" sözlerini hatırlatarak, "Özel, 'Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı' diyor. Demeye kalmadan herif ertesi gün televizyona çıkıyor, 'benim hakkımda yalan söylüyorlar' deyip bangır bangır anlatıyor" dedi.

"GİZLİ BELGE DİYE GÖSTERDİKLERİ, HERKESİN GÖREBİLECEĞİ BİR EVRAK"

Özdil, CHP liderinin mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki iddiasını da eleştirerek, "Ertesi gün miting otobüsünün üstüne çıkıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bu işi yapsın diye saray tarafından Lüksemburg üzerinden maaşa bağlandı falan diyor. Gizlice elde edilmiş gibi bir belge gösteriyor, muhalif medyaya da servis ediliyor, muhalif medya da Özgür Özel'in mitingiyle eş zamanlı olarak o gizli denilen belgeyi yayınlıyor" ifadelerini kullandı.

"O BELGE İNTERNETTE VE HERKES ULAŞABİLİR"

Özdil, aslında o belgenin gizli olmadığını vurgulayarak, "Halbuki o belge internette isteyen herkesin ulaşabileceği kamuoyuna açık bir belge. Şimdi bunları söylüyoruz diye bize yine küfredecekler, gizli AKP'li falan diyecekler. O belge denilen hem AK Parti'nin hem de Başsavcının çok kolaylıkla cevabını verebileceği bir konu" dedi.

"BU MUDUR BELGELİ SİYASET?"

Söz konusu iddiaların mantıksız olduğunu savunan Özdil, "AK Parti, Başsavcıyı parayla satın alacak, Lüksemburg'dan para falan verecek, bu operasyonları yaptıracak, sonra da bunu herkes görebilsin diye ismini internete koyacak, öyle mi? CHP seçmenine işte belge diye bunu söylüyorlar" dedi.

"YANLIŞ BİLGİLERLE BESLENİYOR"

Özdil, Özgür Özel'in yanlış yönlendirildiğini öne sürerek, "Aziz İhsan Aktaş kaçtı meselesinde olduğu gibi birileri Özgür Özel'i yanlış bilgilerle besliyor, kolayca çürütülebilen bilgiler vermesini sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"MUHALİF MEDYA ÖNCE BANGIR BANGIR VERDİ SONRA SUSTU"

Muhalif medyayı da eleştiren Özdil, "Muhalif medya bu belgeyi önce bangır bangır verdi sonra tıss, sustu. Bunu söylediğimizde ise CHP Genel Merkezi tarafından besledikleri tiplerle bize küfrettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİR DÜŞÜNÜYOR BEŞ KONUŞUYOR"

Yılmaz Özdil, CHP liderine yönelik eleştirisini "CHP Genel Başkanının beş düşünüp bir konuşması lazım, bu bir düşünüyor beş konuşuyor" diyerek tamamladı.