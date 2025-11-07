Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ümraniye'de düzenlenen mitingde kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı bilgisini verdi. Ayrıca "Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.