SON DAKİKA! Futbolda bahis operasyonu: Sabah.com.tr çarpıcı detaylara ulaştı! İşte gözaltı kararı verilen hakemler!
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada ilk operasyon bu sabah gerçekleşti. SABAH haklarında gözaltı kararı verilen hakemlerin isimlerine ulaştı. İşte Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni detaylar!
Son dakika haberi! Futbol liglerinde maç sonucunu etkilemek amacıyla yapılan eylem değerlendirmeleri sonucu, Eyüpspor kulüp başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa kulübünün sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi. Soruşturma devam ederken sosyal medyadan manipülasyon niteliğinde paylaşımlar yapan U.E. isimli şahıs hakkında da "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı verildi.
19 GÖZALTI
Bu sabah gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, Eyüpspor kulüp başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa kulübü eski başkanı Fatih Saraç ve 16'si hakem olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yurt dışında olduğu belirtildi.
İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLEN HAKEMLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen hakemlerin listesine SABAH ulaştı.
İşte o hakemler:
Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen.