SON DAKİKA... Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi’ne yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli için gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı ortaya çıktı. Şirketin, elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak suç gelirlerini finansal sisteme "meşru işlem" gibi gösterdiği belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, 7258 sayılı Kanun'a aykırı yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesi kapsamındaki "pos tefeciliği" suçuna karışan kişilerle bağlantılı olduğu tespit edildi.

POS CİHAZLARINI SUÇ GELİRİ İÇİN KULLANDILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bulgularına göre, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin ise kasten zayıf bırakıldığı ortaya konuldu.

LONDRA BAĞLANTILI PARA TRAFİĞİ: SİGORTA PRİMİYLE AKLAMA İDDİASI

Yapılan mali incelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de para akışı sağladığı saptandı. Raporlara göre, Aveon Global Holding adlı Londra merkezli yapı aracılığıyla, suç gelirlerinin "sigorta primi" ya da "ticari işlem" görüntüsüyle finansal sisteme sokulduğu belirlendi.