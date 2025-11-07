SON DAKİKA... Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi'ne yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli için gözaltı kararı!
SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, aklama ve tefecilik suçlarında yürüttüğü soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF kayyum atamıştı. Şirket çalışanlarının da suça karıştıkları yönünde yeni bulgulara rastlanılması sonucu Ozan Para soruşturmasına yönelik düzenlenen yeni operasyonda şirket çalışanı 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı ortaya çıktı. Şirketin, elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak suç gelirlerini finansal sisteme "meşru işlem" gibi gösterdiği belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre, 7258 sayılı Kanun'a aykırı yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesi kapsamındaki "pos tefeciliği" suçuna karışan kişilerle bağlantılı olduğu tespit edildi.
POS CİHAZLARINI SUÇ GELİRİ İÇİN KULLANDILAR
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bulgularına göre, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin ise kasten zayıf bırakıldığı ortaya konuldu.
LONDRA BAĞLANTILI PARA TRAFİĞİ: SİGORTA PRİMİYLE AKLAMA İDDİASI
Yapılan mali incelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de para akışı sağladığı saptandı. Raporlara göre, Aveon Global Holding adlı Londra merkezli yapı aracılığıyla, suç gelirlerinin "sigorta primi" ya da "ticari işlem" görüntüsüyle finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
6 TUTUKLAMA, 402 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KOYMA
31 Ekim 2025'te düzenlenen ilk operasyonda, şirketin üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Sorguların ardından 6 kişi tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yapılan araştırmada, toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket hisselerine el konuldu. Ayrıca delillerin karartılmasının önüne geçmek amacıyla şirkete TMSF kayyımı atanarak yönetim devralındı.
ŞİRKET ÇALIŞANLARINA DA GÖZALTI KARARI
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte yalnızca üst yönetimin değil, bilgi teknolojileri, risk yönetimi, iç denetim, yazılım ve muhasebe birimlerinde görevli personelin de suç faaliyetlerine karıştığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.