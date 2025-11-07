SON DAKİKA... Yargıtay’dan emsal TikTok kararı! Eşinin başka erkeklerle video paylaştığını görünce...

Kararda, teknoloji çağında özel hayat ile kamusal alan arasındaki sınırın giderek belirsizleştiği, bu durumun aile ilişkilerine doğrudan yansıdığı vurgulandı. Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarının artık sadece kişisel ifade aracı değil, aynı zamanda hukuki sonuçlar doğurabilecek bir davranış biçimi haline geldiğine işaret etti. Yüksek Mahkeme 'nin bu kararı, sosyal medya kullanımının yalnızca etik değil, aynı zamanda hukuki sorumluluk da doğurabileceğini ortaya koydu.

"MAHKEMELER ARTIK DİJİTAL İÇERİKLERİ DELİL OLARAK DAHA SIK DİKKATE ALIYOR"

Avukat Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin sosyal medya paylaşımlarını boşanma sebebi sayan kararına ilişkin yaptığı açıklamada, dijital platformlarda yapılan paylaşımların artık mahkemelerde delil olarak kabul edildiğini vurguladı. Tekışık, "Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte, sosyal medya artık sadece bir paylaşım alanı değil, boşanma davalarında somut kanıt niteliği taşıyan bir unsur haline geldi. Eşin aşırı makyajla ya da uygunsuz şekilde paylaştığı videolar, sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilebiliyor" dedi.

Avukat Tekışık, kararın aile hukukunda yeni bir dönemi başlattığını belirterek, "Mahkemeler artık dijital içerikleri delil olarak daha sık dikkate alıyor. Bu da bireylerin çevrim içi davranışlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.