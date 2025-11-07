SON DAKİKA... Yargıtay'dan emsal TikTok kararı! Eşinin başka erkeklerle video paylaştığını görünce...
SON DAKİKA... TikTok'ta eşinin tanımadığı erkeklerle video paylaştığını gören adam soluğu mahkemede aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, TikTok uygulamasıyla ilgili emsal bir karara imza attı!
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya kullanımının evlilik birliği üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Daire, bir eşin TikTok hesabında aşırı makyajla, tanımadığı erkeklerle birlikte video çekip yayınlamasını "evlilik birliğini temelinden sarsan davranış" olarak değerlendirerek boşanma sebebi sayılabileceğine hükmetti.
(E: 2023/9834, K: 2024/7134) sayılı kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde düzenlenen "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" ilkesine atıf yapıldı. Daire, sosyal medya paylaşımlarının eşin saygınlığını, güven duygusunu ve sadakat yükümlülüğünü zedeleyebileceğine dikkat çekti.