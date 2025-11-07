Tatil benzinini belediyeye ödettiler

İzmir'in Buca Belediyesi'nin mali darboğazının nedeni Sayıştay raporuyla gün yüzüne çıktı. Denetçiler, belediye kaynaklarının yöneticiler tarafından kötüye kullanıldığını ve kamu araçlarının kişisel işlerde harcandığını tespit etti. Rapora göre bazı bürokratlar, belediyeye ait binek araçlarla hafta sonu ve resmî tatillerde Urla ve Çeşme gibi tatil bölgelerine giderken yakıt ve HGS giderlerini belediye kasasından karşıladı. 2024 yılında belediyenin gelirleri 836 milyon lira artsa da, aşırı personel giderleri ve israf nedeniyle borçlar katlandı. Belediye bütçesinin yaklaşık %60'ı personel maaşlarına harcanırken yatırım ve hizmetlere ayrılan pay %40'ta kaldı.

BATMA NOKTASINDA

Denetimlerde ayrıca belediyenin elektrik, su ve kredi borçlarını zamanında ödeyemediği, bu nedenle 20 milyon lirayı aşan faiz, icra ve vekâlet ücreti ödediği belirlendi. 2024 yılı sonu itibarıyla belediyenin 149 milyon lira vergi borcu bulunuyor. Sayıştay raporu, ayrıca ilçede faaliyet gösteren 15 bin 717 işyerinden 10 bininin ruhsatsız olduğunu ortaya koydu. Denetçiler, kamu kaynaklarının etkin kullanılmaması nedeniyle Buca Belediyesi'nin mali açıdan "batma noktasına" geldiğini vurguladı.