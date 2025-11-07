Türkiye eğitimde 23 yıldır istikrarla yükseliyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde yapılan eğitim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde 23 yıldır istikrarlı bir şekilde yükselen bir ülke. Dünyanın en gelişmiş 42 OECD ülkesi arasında çoğu kategoride ilk 10'a girebilmiş bir Türkiye var" diye konuştu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Aile Temalı Kısa Film Yarışması" ve "Akran Nezaketi Temalı Hikaye Yarışması"nın ödül töreni Fatih Sultan Mehmet Spor ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törende konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eğitimin ve okulların değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Bilal Erdoğan, "Şu anda Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde yapılan eğitim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde, 23 yıldır istikrarlı bir şekilde yükselen bir ülke.

En hızlı yükselen ülke ve şu anda birçok Avrupa ülkesini birçok göstergede de geri bırakan ülke. 3'üncü olduğumuz gösterge var, 5'inci olduğumuz var, 7'nci olduğumuz var. Dünyanın en gelişmiş 42 OECD ülkesi arasında çoğu kategoride ilk 10'a girebilmiş bir Türkiye var" ifadesini kullandı. Öğretmenleri verimli eğitim lideri ve aktörü haline getirebilmek için çalışmalar yapmaları gerektiğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti: "Ortaokulda öğretmen olmayı düşünenlerin oranı lisede öğretmen olmayı düşünenlerin oranından daha yüksek. İlkokul öğrencilerimize sorsaydınız daha da yüksek olduğunu görecektiniz. Yani çocuklarımız sınıf atladıkça, büyüdükçe öğretmenlik mesleğine neden uzaklaşsınlar? Öğretmenlik mesleğini bir ideal meslek olarak gören gençlerin sayısını artırmaya çalışmamız lazım. Öğretmenlik mesleğinin, peygamber mesleği olduğunu, toplumun en önemli yapı taşı olduğunu, insanları yetiştirme işinin en önemli iş olduğunu bütün toplumun kavraması lazım."