Yanan alanların tamamı mutlaka fıdanla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yumaklı, bu sene çıkan yangınların yüzde 90'ının orman dışında çıktığını, bunun yüzde 60'ının ise ormana sirayet etmeden söndürüldüğünü belirtti.

Yanan ormanlık alanların imara açılacağına ilişkin asılsız iddialara da cevap veren Yumaklı, "Ormanlarımız anayasa ile korunur. Yanan ya da hasar gören yerlerin ağaçlandırılması anayasal bir zorunluluktur. Buraların imara açılması söz konusu bile olamaz" dedi.

Yumaklı, "2026 ve 2027'de 4'er tane daha uçak alacağız. 2028'de TUSAŞ'la anlaşmamız var. Ağır sınıf 8 tane helikopter envanterimize ilave edilmiş olacak" dedi.

11 Kasım Ağaçlandırma Günü'ne de ayrı bir parantez açan Bakan Yumaklı, "13.8 milyon adet dikimle 2019'da bir rekor kırmıştık. Biz bu yıl bu rekorun üzerine çıkmak istiyoruz. Bu kampanyada 1 günde başlayıp bitmeyecek. Farklı platformlarda ve farklı şekillerde 1 yıl boyunca devam edecek. 81 ilde Aile Yılı sebebiyle aile ormanları oluşturuyoruz. Yangın şehitleri, deprem şehitleri, Gazze şehitleri için de hatıra ormanları oluşturuyoruz. Biz her yıl 500 milyona yakın tohumu ve fidanı toprakla buluşturuyoruz" şeklinde konuştu. Yumaklı ayrıca yanan alanların bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka fidanla buluşacağını da sözlerine ekledi.

Son 23 yılda 3.5 trilyon liraya yakın yatırımla 11 binin üzerinde su ve sulama tesisi oluşturulduğunu da kaydeden Yumaklı, "İçme suyu tesisi amaçlı 75 baraj ve gölet yapıldı. 115 bin kilometre. 102 de arıtma tesisi inşa ettik" şeklinde konuştu. Yumaklı, yerel yönetimlerin de bu yatırımlara entegre olarak gerekli altyapı ve planlama hamlelerini bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.