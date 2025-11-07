Yavaş’a Ankapark’ta kamu zararı için soruşturma izni istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturmanın ardından, bu kez Ankapark dosyasını gündemine aldı. Başsavcılığın, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep ettiği ortaya çıktı. Söz konusu talebin, Ankapark'ın Mansur Yavaş döneminde kapatılması, korumasız bırakılması, içindeki malzemelerin çalınması ve 3 milyar liralık kamu malı zararının oluşması iddialarına dayandığı belirtildi. İnceleme tamamlandıktan sonra Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine bakanlık karar verecek.