Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" törenine katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, "TC-TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün uğurladı.
Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Azerbaycan'dan ayrıldı.