Başkan Erdoğan’dan Bakü’de 3’lü zirve! Azerbaycan lideri Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.