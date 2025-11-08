CHP’nin bilgi işlem sorumlusu veri paylaşımını itiraf etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP'nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı. "İBB Hanem" uygulaması üzerinden de 11 milyon vatandaşın sandık bilgilerinin aktarıldığı tespit edilmişti. Şüpheli Orhan Gazi Erdoğan'ın alınan ifadesinde, Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner'e veri paylaşımı yaptığını itiraf ettiği, anılan verilere ilişkin tüm verileri göndermediğini düşündüğüne ilişkin beyanının ise suçtan kaçmaya yönelik olduğu kaydedildi. Şüphelinin verileri link olarak veya rar dosyası olarak göndermiş olduğu hususunun da ikrar olduğu belirtilen sevk yazısında üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu aktarıldı.