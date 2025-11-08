Hisselerini devretti parasını alamadı

CHP milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında, İranlı iş insanı Hüseyin Azari tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Azari, Sarıgül'lerin kendisini İstanbul'un en lüks noktalarındaki taşınmazlar ve Erzincan'da aile şirketleri olan 24 Ayar Madencilikteki hisse devrini de kapsayan yatırımlarla ilgili 250 milyon lira dolandırdığını ifade etmiş, başsavcılık soruşturma başlatmıştı. Emir Sarıgül'ün, amcasının eşi Emine Sarıgül'ü de mağdur ettiği ortaya çıktı. Sarıgül ailesine ait Erzincan'daki 24 Ayar Madencilik şirketinin yüzde 50 sahibi olan Emine Sarıgül'ün kendi hisselerini Emir Sarıgül'ün yönlendirmesiyle devrettiği bilgisine ulaşıldı. Büyük mağduriyet yaşayan Emine Sarıgül, türlü engellemelere rağmen emniyete giderek her şeyi anlattı.

EMİR SARIGÜL DETAYI

Emine Sarıgül, "Emir Sarıgül bana vereceğim hisse karşılığında 2 milyon 500 bin dolar nakit verileceğini söyledi. Daha sonra 10 milyon lira olarak hatırladığım bir rakamı Erzincan'a getirdiler" ifadesini kullandı. Bu parayı şirketin bazı kurumlara olan borçlarını ödemek için getirdiklerini söylediklerini anlatan Sarıgül, "Bu paraları alarak şirketin borçlarını ödediler. Bana Emir Sarıgül'ün güvence vermesi ve akraba olmasından dolayı herhangi bir para almadan hisseleri devrettim. Emir, bana en yakın zamanda geri kalan paranın ödeneceğini, vaat edilen yatırımın yapılacağını taahhüt etti. Ben de bunun üzerine şirketin yüzde 50 hissesini bu şahıslara devrettim. Satış bedelinin hepsini almadan hisse devri yapmamdaki sebep Emir Sarıgül'ün aileden olmasıdır" diye konuştu. Devamında maden ile ilgili yatırım ve geri kalan alacaklarını tahsil etmek için Hüseyin Azari'yle görüşmek üzere İstanbul'a geldiğini anlatan Emine Sarıgül, "Doğrudan irtibatım olmadığı için Emir Sarıgül'e beni görüştürmesini rica ettim. Ancak Emir bana, 'Sen sakın görüşme, ben görüşüyorum. Hüseyin bey sadece bana güvenir' dedi. Benim Hüseyin bey ile görüşmemi engelledi" dedi.