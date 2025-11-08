İstanbul Üniversitesi Rektörü SABAH’a konuştu: İptal toplantısını anlattı! 230 kişinin dosyaları incelemede!
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, YÖK'ün denklik yönetmeliğinin değiştiği 1993 yılı öncesinde üniversiteye yatay geçiş yaptığı belirlenen yaklaşık 230 kişinin dosyalarının incelendiğini, buna ilişkin sonuçları kısa bir süre sonra açıklayacaklarını söyledi. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin de konuşan Rektör Zülfikar, "Diploma iptali, iddia edildiği gibi fakültenin değil, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Biz de yetkimizi kullandık" dedi.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar SABAH' özel açıklamalarda bulundu. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği 18 Mart tarihli yönetim kurulu toplantısına da değinen Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar şunları kaydetti:
"Bizim 17 tane fakültemiz var. 17 fakültenin dekanı yönetim kurulu ve Rektör yönetim kurulu üyesidir. Bunların yanında fen, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri adına 3 olmak üzere tane daha olmak üzere yönetim kurulu toplam 21 üyeden oluşur. Söz konusu kararın alındığı toplantıya 2 üyemiz mazeretleri nedeniyle katılamadı. Bir de istifa eden işletme fakültesi dekanı katılmadı. Dolayısıyla o gün sayımız 18'e indi. Ve diplomanın iptal kararı 18 kişinin 18'inin oyuyla oy birliğiyle alındı. Bizim yetkimiz olmasa biz neden yetkimizin dışında iş yapalım? Bu bizim yetkimiz. Bir diplomaya baktığınız zaman altında dekanın imzası var, rektörün imzası var. Rektör imzalamadan diploma tamamlanmıyor ki. Bir de tabii orada bizim hukuken savunduğumuz konu şu. Burada geçmiş yıllarda da yapılmış bir itiraz var ve buradan giden cevaplar var. Savcılığın önce YÖK'e yolladığı, sonra YÖK'ten bize gelen bir itiraz var. İtiraz bir üst kurumda görüşülür. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bu konuda yetkilidir. YÖK yasası buna bu izni veriyor. İşin hukuki, yargı boyutu zaten sürüyor. İkinci aşaması da geçti. Yürütmeyi durdurma almak istedi karşı taraf, reddedildi. Şimdi iş, hakimin yargılamaya karar vermesi aşamasında. Muhtemelen bu yıl içerisinde bitmesi bekleniyor. Yürütmeyi durdurma reddi verildi. Bizim kararımız kesin. Biz diplomayı iptal ettik. Karşı taraf da iptalin hukuksuz olduğu üzerinden gidiyor. Henüz o dava sürüyor. Bununla ilgili celseler yapıldı ama o celseler nihayete ermedi henüz.
4 YILDA ŞAİBE VAR AÇIKLAYACAĞIZ
Çok yakında, YÖK'ün denklik yönetmeliğinin değiştiği 1993 yılı öncesindeki 1988-1989-1990-1991-1992-1993 yıllarına ilişkin yaptığımız yatay geçiş inceleme sonuçlarını da açıklayacağız. 1993'te YÖK'ün denklik yönetmeliği değişiyor. Bizim incelediğimizde 1992 ve 1993'te de sorun yok. Ama 1988-1989-1990-1991 bu 4 yıllık dönemde usulsüzlükler var. Bu 4 yılın toplamında 230 civarında yatay geçiş var. Dolayısıyla üzerine gidilen grup bunlardan oluşuyor. Bunları da yakında yayınlayacağız. Tabii bunlar hassas işler. Geçmişe dönük bütün bilgileri iyi çıkarmak, iyi incelemek lazım kimseye haksızlık yapmamak için. Ama üniversitenin itibarını da düşürmemek lazım. Sadece üniversite anlamında da değil, bu ülkenin yükseköğretim seviyesinin korunması ve yüceltilmesidir. Biz tabii tek kişi üzerinde çalışmadık. Biz burada hem yılları hem de o yıllar içerisindekilerin tamamını aldık yani. Şahısla ilgili bir çalışma değil."