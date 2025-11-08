İstanbul Üniversitesi Rektörü SABAH’a konuştu: İptal toplantısını anlattı! 230 kişinin dosyaları incelemede!

"Bizim 17 tane fakültemiz var. 17 fakültenin dekanı yönetim kurulu ve Rektör yönetim kurulu üyesidir. Bunların yanında fen, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri adına 3 olmak üzere tane daha olmak üzere yönetim kurulu toplam 21 üyeden oluşur. Söz konusu kararın alındığı toplantıya 2 üyemiz mazeretleri nedeniyle katılamadı. Bir de istifa eden işletme fakültesi dekanı katılmadı. Dolayısıyla o gün sayımız 18'e indi. Ve diplomanın iptal kararı 18 kişinin 18'inin oyuyla oy birliğiyle alındı. Bizim yetkimiz olmasa biz neden yetkimizin dışında iş yapalım? Bu bizim yetkimiz. Bir diplomaya baktığınız zaman altında dekanın imzası var, rektörün imzası var. Rektör imzalamadan diploma tamamlanmıyor ki. Bir de tabii orada bizim hukuken savunduğumuz konu şu. Burada geçmiş yıllarda da yapılmış bir itiraz var ve buradan giden cevaplar var. Savcılığın önce YÖK'e yolladığı, sonra YÖK'ten bize gelen bir itiraz var. İtiraz bir üst kurumda görüşülür. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bu konuda yetkilidir. YÖK yasası buna bu izni veriyor. İşin hukuki, yargı boyutu zaten sürüyor. İkinci aşaması da geçti. Yürütmeyi durdurma almak istedi karşı taraf, reddedildi. Şimdi iş, hakimin yargılamaya karar vermesi aşamasında. Muhtemelen bu yıl içerisinde bitmesi bekleniyor. Yürütmeyi durdurma reddi verildi. Bizim kararımız kesin. Biz diplomayı iptal ettik. Karşı taraf da iptalin hukuksuz olduğu üzerinden gidiyor. Henüz o dava sürüyor. Bununla ilgili celseler yapıldı ama o celseler nihayete ermedi henüz.