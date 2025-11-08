Konut fiyatı ve kiralar dengelenecek

Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da konut ve kira fiyatlarını dengeleyeceğiz. Enflasyonun üstünde seyreden haksız kira fiyatları düşecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle İstanbul'un Ataşehir İlçesi Şerifali Mahallesi'ndeki İmar-İskan Blokları'nın dönüşümünü gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Kurum, Şerifali Mahallesi'ne sosyal konutların en hızlı şekilde inşa edilip teslim edileceği sözünü verdiklerini hatırlatarak "Mahallemizde 1442 konut, 121 dükkan ve bir camimizi, sosyal tesisimizi tamamladıktan sonra buradaki 1066 hak sahibi ailemize yeni evlerini, huzurlu, güvenli yuvalarını sunmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut üreteceklerini hatırlatan Kurum, "Bu kampanyayla inşallah hem dar gelirli kardeşlerimizin ev hayalini gerçekleştireceğiz, hem de İstanbul'da konut ve kira fiyatlarını dengeleyeceğiz. Bu kampanyayla enflasyonun üstünde seyreden haksız kira fiyatları düşecek" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'yle ilgili olarak 10 Kasım'da başvuruların başlayacağını hatırlatarak, "Birileri yine bu birlik ve beraberliğimizden rahatsız oluyor. Çünkü biz deprem bölgesindeki konutlarımızı hızla tamamlıyor, şehirlerimizi depremzede kardeşlerimizle birlikte ayağa kaldırıyoruz. 81 ilde başlattığımız sosyal konut projelerini milletimize kazandırıyor, milletimizi heyecanlandırıyoruz." diye konuştu.