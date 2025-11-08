Ozan Elektronik’in mal varlığına el konuldu

Kayyum atanan Ozan Elektronik Para'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. "Yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmek" suçlamasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca suçlamalar arasında, "sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı" iddiaları yer aldı. Sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı iddia ediliyor.

GÖZALTILAR VAR

Gerçekleştirilen ilk operasyonda şirketin üst düzey yöneticileri hakkında işlem yapılmış, toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyulmuştu. İkinci operasyonda ise işüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.