Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Türkiye artık büyük bir üretim gücü büyük bir sanayi ülkesi"

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ve parti teşkilatı katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda ulaştığı sanayi ve teknoloji kapasitesine dikkat çekerek, Cumhuriyet tarihinin en büyük üretim ve kalkınma atılımlarının hayata geçirildiğini vurguladı.

Ulaşımdan sağlığa, eğitimden sanayiye, kültürden turizme kadar birçok alanda yeni bir kalkınma yolculuğu başlatıldığını belirten Bakan Kacır, "Şimdi çıtayı yükseltiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin kritik teknolojilerini kendi imkânlarıyla geliştiren, üreten ve rekabetçi olarak dünyaya sunabilen bir ülke olmasını başarırken; bir yandan Yerel Kalkınma Hamlesi'yle bu başarıları Türkiye'nin dört bir köşesiyle paylaşıyoruz. Türkiye artık büyük bir üretim gücü, büyük bir sanayi ülkesi."ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) hakkında bilgi veren Bakan Kacır, iktidara geldiklerinde 192 olan OSB sayısının bugün 372'ye ulaştığını, üretimdeki fabrika sayısının 11 binden 60 bine çıktığını söyledi. OSB'lerde çalışan sayısının da 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini ifade eden Bakan Kacır, Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Bakan Kacır, "Demir-çelik, beyaz eşya, ticari araç, düz cam, güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Bazı alanlarda, özellikle askeri insansız hava araçlarında sadece Avrupa'da değil, dünyada bir numarayız. Bütün bunları başarmak Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti iktidarının liderliğinde mümkün olmuştur." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sanayileşme tarihine de değinen Bakan Kacır, geçmişte yarım kalan girişimlerin 2002 yılından itibaren yeniden canlandığını belirterek, "Türkiye yeniden öz güven kazandı. Kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle ürettiği her bir esere Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktı." dedi. Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların da bir özgüven sembolü olduğunu dile getiren Bakan Kacır, "Bayraktar, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan, Kızıl Elma gibi projelerle gökyüzüne imzamızı attık." ifadelerini kullandı.

Her şehrin kalkınmadan eşit şekilde pay alması gerektiğini vurgulayan Bakan Kacır, "Bu ülkenin kuzeyinde ne varsa, güneyinde de o olacak; batısında ne varsa doğusunda da o olacak. Bu anlayışla hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir tarafına taşımanın gayretindeyiz." dedi.

Öte yandan Bakan Kacır, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve protokol üyeleriyle birlikte, İbrahim Çeçen Vakfı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Mobil Sağlık Tarama Aracı Projesi"ni inceledi. Vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunacak olan aracın işleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kacır, projenin yerel kalkınmaya ve sosyal hizmetlere katkı sağlayacağını belirtti.