Terörsüz Türkiye prangaları kıracak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Durmaz, "Yaklaşık 50 yıldır en büyük sorunu olan ekonomiden sağlığa, toplumsal barış ve millet bütünlüğüne kadar pek çok noktada fitneye, ayrımcılığa kaynaklık eden, bölücü terörün ülke gündeminden çıkarılması, ülkemizi her alanda rahatlatacak, Türkiye'nin ayağındaki en büyük pranga sökülüp atılmış olacak. Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesine dönüşen 'Terörsüz Türkiye' hedefi; ülkemizin önlenemez yükselişinin önündeki son barikatı da ortadan kaldıracak. Terörsüz Türkiye ile birlikte Türk ile Kürt'ün et ve tırnak gibi olan kardeşliği daha da pekişecek. Türkiye aleyhine yayılmacılık faaliyeti yürüten, emperyal ve siyonist lobilerin ham hayalleri bir kere daha suya düşecek" dedi.