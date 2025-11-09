Andok Dağı’nda barış rüzgârları esiyor

Güneydoğu'da 40 yılı aşkındır süren olayların yerini Terörsüz Türkiye ile birlikte huzur iklimi aldı. PKK'nın Türkiye topraklarını terk etmesinin ardından, Irak sınırı ve bölgenin farklı noktalarındaki dağlarda 40 yıl sonra barış rüzgârı esmeye başladı. Yıllar sonra güvenle yaylalarına çıkılan bölgedeki dağlara bahar yeniden geldi. Sınırın sıfır noktasındaki Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalındaki 3 bin rakımlı yaylalara yıllar sonra hayvanlarını getiren Ömer Ürek, sağlanan huzur ortamıyla birlikte yeniden yaylalara çıkmanın bölge halkını mutlu ettiğini söyledi.

Barış süreci için yapılanlara karşı herkese teşekkür ettiklerini belirten Ömer Ürek, "Yeni süreçle birlikte bölge her alanda olduğu gibi hayvancılık alanında canlılık kazandı. Umudumuzu yeniden yeşerten sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür ediyoruz. Buralara daha önce gelemiyorduk. Sıkıntı olduğu için gelişimiz olmuyordu. Şuan herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. İstediğimiz yere artık rahatlıkla gidebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yine PKK'nın Türkiye'den çekilmesiyle birlikte uzun bir aradan sonra Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalındaki 2840 rakımlı Andok Dağı'da yaylacıları ağırlıyor. Yaylaya çıkan bölge halkı, burada yaktıkları köz sobada huzur çayı demleyerek, yıllar sonra sağlanan güven ortamının keyfini çıkardılar.