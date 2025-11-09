Bakan Kurum: Yeşil vatanımızı muhafaza etmek boynumuzun borcu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatanımızı muhafaza etmek boynumuzun borcu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde milletimizle birlikte fidanları toprağına kavuşturuyor, yeşil vatan seferberliği ile geleceğe nefes oluyoruz." dedi.

"YEŞİL VATANIMIZI MUHAFAZA ETMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

