CHP’li belediye 121 taşınmazı satılığa çıkardı

CHP'li Torbalı Belediyesi, Başkan Övünç Demir'in talimatıyla 121 taşınmazı satışa çıkardı. Kuşçuburun, Ayrancılar, Pancar ve diğer mahallelerdeki arsa, tarla, zeytinlik ve ticaret alanlarını kapsayan taşınmazların toplam büyüklüğü 392 bin 551 metrekare. En yüksek değerli taşınmaz, 106 milyon 680 bin TL tahmini bedelle Torbalı Mahallesi'ndeki 28 işyerinden oluşan ticaret alanı oldu. Satışlar, 18 Kasım-2 Aralık 2025 arasında belediye encümeni huzurunda kapalı teklif usulüyle yapılacak.