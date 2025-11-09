Husilerden İsrail'e tehdit: Gazze'de ateşkes bozulursa saldırılar yeniden başlayacak
Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze'de ateşkesin bozulması halinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıkladı.
"GAZZE'DE ATEŞKES BOZULURSA..."
Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas'a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.
HUSİLER İSRAİL'E YÜZLERCE BALİSTİK FÜZE VE İHA FIRLATTI
Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana İsrail'e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.