Husilerden İsrail'e tehdit: Gazze'de ateşkes bozulursa saldırılar yeniden başlayacak

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze'de ateşkesin bozulması halinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıkladı.

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi'nde ateşkesin bozulması halinde İsrail'e saldırı tehdidinde bulundu.

"GAZZE'DE ATEŞKES BOZULURSA..."

Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas'a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.

HUSİLER İSRAİL'E YÜZLERCE BALİSTİK FÜZE VE İHA FIRLATTI

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana İsrail'e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.