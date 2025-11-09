Karabağ zaferi 30 yıllık yangını söndürdü

TÜRK DÜNYASI İÇİN GURUR VESİLESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıldönümü olan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katıldı. Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasının sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adımın, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kanın, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi. Kurulan bu barış ikliminin daha da güçlenmeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

Bugün burada Azerbaycan askeri, Türkiye'den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza, yan yanalar. Askerlerimize baktıkça iki devlet, tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen hürriyet sancağı, Karabağ'ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor. İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALADI

Karabağ Zaferi, bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Vatan Muharebesi, Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Dolayısıyla bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Kalıcı barış noktasında son derece ümitvarız, iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin, kalıcı barışın tesisi için gösterdiği samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu muhteşem zafer, her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa, yapmaya devam edeceğiz.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI

Aramızdaki ilişkiler, somut ve stratejik projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Şimdi işbirliğimizi daha da ileriye götürmenin ve kapsamını geliştirmenin gayreti içindeyiz. Kafkasya'da tesis edilecek yeni rotaların, ulaştırma ve enerji iletim imkânlarını artırmasını temenni ediyoruz. Hazar geçişli Doğu- Batı Orta Koridoru'nu, bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor. Bilhassa Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını en verimli şekilde kullanmak için Azerbaycan'la beraber çok daha ileri adımlar atacağımıza inanıyorum.

AZERBAYCAN'A GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Can Azerbaycan'la ikili işbirliğimizin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki birlik ve dayanışmamızı da sürdürüyoruz. Aile meclisimizin tüm fertlerinin en üst düzeyde katılımıyla ekim ayında Gebele'de 12. zirvemizi gerçekleştirdik. Zirvede çağrısını yaptığım 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü kararının da UNESCO bünyesinde hayata geçmesinden memnuniyet duyuyorum.

KKTC'NİN TÜRK DÜNYASI İÇİNDEKİ KONUMU

Teşkilat dönem başkanlığı sırasında Azerbaycan'la dayanışmamız inşallah daha da ivme kazanacak. Şimdiden can Azerbaycan'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Azerbaycan'ın sarsılmaz desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyası içindeki konumunun güçlenmesini temenni ediyorum.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER'İN KARABAĞ'A OLAN HASRETİ

Biliyorsunuz, bundan 45 gün önce aslen Karabağlı olan büyük bir şairimizi rahmet-i Rahman'a uğurladık. Merhum Yavuz Bülent Bakiler, Karabağ'a olan hasretini şu mısralarla dile getirmişti: "Toprağına bayraklarla girebilirim. Kara sevdalılar gibi hasretim Karabağ'a. Uğruna ölebilirim. Bir gün biterse her şey Karabağ'ı görmeden. İstemem bandolar, büyük çelenkler. Allah'ım, ruhuma biraz sükûn ver. Üstüme okunmuş birkaç avuç mübarek Karabağ toprağından serpilse yeter."

BAKÜ'DE BÜYÜK COŞKU

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesinin yıldönümü olan 8 Kasım Zafer Günü, başkent Bakü'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif birlikte izledi.

ŞERİF: ERDOĞAN SAYESİNDE BARIŞ TESİS EDİLDİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye gibi barıştan yana olduğunu kaydederken, yerinden edilmiş Karabağlı ailelerin evlerine dönüşünü görmenin "umutlandırıcı" olduğunu söyledi. Şerif, "Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) bu sizin şahsi kararlılığınızı da gösteriyor. Yine kendisinin Pakistan ile Afganistan arasındaki anlaşmazlık konusunda göstermiş olduğu liderlik sayesinde bölgede barış tesis edilebilmiştir. Bu bizim ülkelerimiz arasında devam etmekte olan kardeşlik duygularının kuvvetini göstermektedir" dedi.

ALİYEV: ERDOĞAN'IN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise törende "Aziz kardeşim Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan'ı destekledi. Onun desteği, bize ek güç ve moral veriyordu. Erdoğan, Azerbaycan'ı muazzam destekledi. Erdoğan'ın 'Azerbaycan yalnız değildir' sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır" diye konuştu. Aliyev, "Artık kurtarılan topraklarda 60 bin insan yaşıyor. Halkımı bu başarı dolayısıyla kutluyorum. Bu 5 yılı gururla yaşadık. Karabağ, Azerbaycan'dır" dedi.

30 YILLIK İŞGAL SONA ERDİ

Azerbaycan ordusu, 2020'de başlattığı 44 günlük harekâtla 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdi. Dağlık Karabağ'da stratejik bölgeler tek tek geri alındı. Şuşa'nın kurtarılması savaşın dönüm noktası oldu. 10 Kasım'da imzalanan ateşkesle Ermeni güçleri bölgeden çekildi, Karabağ yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti.

PROGRAM SAYGI DURUŞU VE MİLLİ MARŞLARLA BAŞLADI

Tören alanında, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın milli marşları art arda okundu. Saygı duruşunun ardından Zafer Günü'nün anlamına uygun atmosfer pekiştirildi.

BİRLİKLERİN GEÇİŞİ BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz'ın konuşmalarından sonra Türk askerlerinin de yer aldığı geçit töreni gerçekleştirildi. Özel birliklerin geçişi büyük alkış topladı. Ardından savaş gemileri ve hücum botları, askeri geçit töreni kapsamında Hazar Denizi'nin kıyı sularında yüksek muharebe hazırlığını sergiledi. Türkiye ve Azerbaycan pilotlarının katılımıyla, savaş uçakları ve helikopterlerin uçuş gösterisi gerçekleştirildi.

KOMANDO TABURU DA GEÇİTTE YER ALDI

Törende, Azerbaycan birliklerinin yanı sıra, Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı boyunca verdiği desteğin sembolü olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Birliği Komando Taburu da yer aldı.