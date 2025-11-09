Q Yatırım Bankası'na operasyonda flaş gelişme! Mehmet Aydoğdu serbest bırakıldı
Q Yatırım Bankası yetkililerine yapılan operasyonda gözaltına alınan eski Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ali Ercan, Yasef Mitrani ise tutuklanma talebi ile sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alınmıştı.
ESKİ GENEL MÜDÜR MEHMET AYDOĞDU SERBEST BIRAKILDI
Q Yatırım Bankası yetkililerine yapılan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan eski Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ali Ercan, Yasef Mitrani ise tutuklanma talebi ile sevk edildi.
TEFECİLİK PARASI AKLANDI
Q Yatırım Bankası üzerinden "Tefecilik" suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uyguladığı belirlenmişti.