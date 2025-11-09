Rüşvetçi işadamı tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "mal varlığı aklama" soruşturmasının 8'inci dalgasında gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek Kurukama'ya hediye edilen Rolex saatin parasını rüşvet olarak gönderdiği öne sürülen işadamı Berkan Genç ile galerici Halil Tolga Ayvazoğlu tutuklandı. Rolex'i temin eden belediye çalışanı Yasin Yellice hakkında ev hapsi kararı verildi. Böcek'in hesabına döviz aktarımı yaptığı iddia edilen kuyumcu Uğur Kemal Yiğit ve belediye mühendisi Büşra Genç serbest bırakıldı.