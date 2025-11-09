Siber casuslara operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın, İstanbul ve Adana'da siber casuslara yönelik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, yasadışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurtdışı bağlantılı sistemlere el konuldu.