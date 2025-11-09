Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde 4 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? Yağışlar kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 gün haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde önümüzdeki hafta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine ye verildi.

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin yayınladığı raporda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde 4 gün boyunca şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor.

İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu:

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

Pazartesi günü, yurt genelinde güneşli havanın hakim olması bekleniyor.

Salı günü İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında olduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

Çarşamba günü, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın dahil birçok ilde yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü ve cuma günleri de İstanbul'un aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 15°C

Az bulutlu

KARS -2°C, 16°C

Az bulutlu

MALATYA 6°C, 20°C

Az bulutlu

VAN 2°C, 16°C

Az bulutlu

Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 24°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 25°C

Az bulutlu

MARDİN 18°C, 25°C

Az bulutlu

SİİRT 11°C, 25°C

Az bulutlu