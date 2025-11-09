Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde 4 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? Yağışlar kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 gün haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde önümüzdeki hafta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine ye verildi.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.