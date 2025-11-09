Son dakika: İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök gürültü sağanak alarmı! 4 gün boyunca etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 gün haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde önümüzdeki hafta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine ye verildi.