Türkiye Yüzyılı’na adaletin mührü vurulacak

Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'na başsavcılar, komisyon başkanları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri ile yargı temsilcileri katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde artan ve özellikle dijital mecralarda örgütlenen "yeni nesil suç yapılanmaları" ile toplumsal huzuru tehdit eden dolandırıcılık eylemlerine karşı Türk yargısının tavizsiz bir mücadele vereceğini bildirdi. Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapma" hedefi doğrultusunda 23 yılda önemli reformların hayata geçirildiğini belirterek, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 264 yeni faaliyet planlandığını duyurdu.

GENÇLER HEDEFTE

Bakan Tunç, "Grupların temel hedefi çocuklar ve gençler. Uyuşturucu, şiddet ve yasadışı kazanç kültürünü parlak bir yaşam gibi sunan bu yapılar, milletimizin huzuruna, adaletin itibarına ve devletimizin bekasına yönelmiş birer tehdittir. Yargı bu yapılanmalara karşı sessiz kalmayacak. Hukuk bütün imkânlarıyla bu yapıların üzerine yürüyecek, adaletin kudretini her alanda göstereceğiz" dedi. Konuşmasında kamu düzenini ve milletin güvenliğini tehdit eden suçlara da değinen Bakan Tunç, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, ruhsatsız silah taşıma, bilişim sistemleri ve telefonlar üzerinden yapılan dolandırıcılık eylemlerindeki artışa dikkat çekti.