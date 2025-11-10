28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat Post Modern darbe girişimi davasında, 13 sanığa "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmişti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, o karara ilişkin gerekçesini açıkladı. Mahkeme, 54. Hükümet'in meşru yönetim hakkının organize bir yapı tarafından engellenmeye çalışıldığını belirtti. Gerekçede, proje kapsamında Refah- Yol hükümetinin başı Başbakan merhum Necmettin Erbakan ve bakanlara yönelik ağır hakaret ve tehditlerde bulunulduğu, basın ve yayın organları aracılığıyla toplum üzerinde algı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi. Bu süreçte, 54. Hükümet'in istifası ve değişmesiyle sonuçlanan "postmodern darbe"nin gerçekleştiği tespiti yapıldı.

BÇG VE YAN OLUŞUMLAR

Kararda Batı Çalışma Grubu (BÇG) konseptiyle oluşturulan alt ve yan oluşumların 28 Şubat postmodern darbesinde aktif rol aldıkları vurgulandı. Kararda ayrıca dönemin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Erdoğan Öznal ve YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün de Batı Çalışma Grubu kararlarını YÖK'e taşıyarak uygulamaya soktukları belirtildi.

KUDRETLİ PAŞALAR MÜEBBET YEMİŞTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.