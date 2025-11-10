Asırlık çınarların Atatürk sevgisi

Osmaniye'de 102 yaşındaki Rana Özdeş, eşinin ailesine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği soyadını evlendiği günden bu yana gururla taşıyor. Rana Özdeş, Mustafa Kemal Atatürk ile kayınpederi arasındaki arkadaşlığı kendisine eşi ve onun ailesinin anlattığını söyledi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Seher Karadağ, Atatürk sevgisiyle ilkokul 3'üncü sınıfta ezberlediği şiirleri aradan yıllar geçse de unutmadı.

Torunlarına da Atatürk şiirlerini ezberletmeye çalışan Karadağ, zaman zaman çocuklarla şiir okuyup Atatürk mısralarını unutmamaya çalışıyor.

İzmir'de yaşayan 99 yaşındaki Halil İbrahim İnan ve Abdurrahman Başaran da Atatürk'ün vefat ettiği günü unutamıyor. İnan, "35 haneli köy ağlıyordu." derken Başaran ise büyük ızdırap duyduklarını söyledi.