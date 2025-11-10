DMM'den "Kanada CHP üyeliğini göçmenlik kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladı" iddiasına yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Kanada'nın CHP üyeliğini göçmenlik veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı" yönünde paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

"KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE SÖZ KONUSU İDDİALARI YALANLADI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanada Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye ilişkin ülke raporlarında ya da yayımladığı bilgi notlarında, Türkiye'deki herhangi bir siyasi partinin baskı altında bulunduğuna dair herhangi bir unsur yer almamaktadır. Dolayısıyla göçmenlik veya iltica başvurularında Türkiye'de bir siyasi partiye üye olmanın tek başına bir kriter oluşturması söz konusu değildir.