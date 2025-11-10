Duygulandıran koreografi

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıldönümü dolayısıyla yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlendi. Erzincan Tercan İlçe Kaymakamlığı tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla Tercan Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu'nda Atatürk'ü Anma programı düzenlendi. İzmirli dalgıç Yağız Göçmen ise, 10 Kasım sebebiyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Karaburun'un Mordoğan açıklarında dalış yaptı. Göçmen, hazırladığı pankartı su altında açarak "Ata'mızı kalbimizde yaşatmak gurur verici" dedi. Kars'ın Selim ilçesinde de ilkokul öğrencileri, Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 87. yılında yaptıkları "09.05" saat koreografisiyle andı.