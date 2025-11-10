Gürsel Tekin’den Aziz İhsan Aktaş’a suç duyurusu

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki Zeki Şen, Erkan Narsap, hakkında iddianame düzenlenen Aziz İhsan Aktaş'ın 18 Eylül 2025 tarihinde yaptığı, "Belediyelerden alacaklarımız için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yardımcılarıyla görüşürdük. Komisyon karşılığında ödemeler yapılırdı" şeklindeki açıklamaları için harekete geçti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Aktaş'ın iddiaların asılsız olduğunu, kamuoyunda algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığı ve parti yöneticilerinin lekelenmeme hakkını zedelediğini kaydedildi. Dilekçede, Aziz İhsan Aktaş'ın, televizyon programında "CHP Genel Başkan Yardımcılarından birine 200 milyon lira rüşvet verdim" açıklamasının parti kurumsal kimliğine yönelik ağır bir saldırı niteliğinde olduğu öne sürüldü.

"ŞEREF VE SAYGINLIK SALDIRISI"

Dilekçede, Aktaş'ın yaptığı açıklamaları ispat edemiyor ise, kişilerin şeref ve saygınlığını hedef alan saldırı gerçekleştirdiği ileri sürülerek "hakaret", "iftira" ve "suç uydurma" suçlarından dava açılarak cezalandırılması talep edildi.