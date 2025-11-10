Her doğan çocuk için bir fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde "Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası hayata geçirildi. Kampanya kapsamında her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikiliyor. Kampanya kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekleri ziyaret etti. Bakan Göktaş, "Doğan her bir bebeğimizin, evlenecek her çiftimizin artık bir fidanı olacak. Bizler de hem nikah akitlerinde hem de yeni doğan bebeklerimize sertifikalarını isme özel takdim etmiş olacağız. Bu yıl içinde 81 ilimizde aile ormanlarını hayata geçireceğiz" dedi.

1 YILDA 1.5 MİLYON FİDAN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, "Hem yeni doğan bebekler için hem de yeni evli çiftlerimiz için bir yılda yaklaşık 1,5 milyon gibi fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Her yıl 550 milyona yakın tohum ve fidanı arkadaşlarımızla toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı. Bu vesileyle bugün burada yeni doğan 3 bebeğimizi ziyaret ettik. Ülkemiz adına umutlandık" ifadelerini kullandı.