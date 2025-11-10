Mühürlenen SPA salonuna kurşun yağmuru!
İstanbul Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinde bulunan mühürlü SPA salonuna henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından ateş açıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece'deki olay, saat 05.00 sıralarında Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce belediye tarafından mühürlendiği öğrenilen SPA salonuna kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı.
EKİPLER SPA SALONUNDA İNCELEME YAPTI
Şüpheliler olayın ardından kaçtı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İş yerinin mühürlü olduğunu gören polis, belediye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen belediye ekiplerinin mührü açmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri SPA salonunda inceleme yaptı.