Mühürlenen SPA salonuna kurşun yağmuru!

Küçükçekmece'deki olay, saat 05.00 sıralarında Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce belediye tarafından mühürlendiği öğrenilen SPA salonuna kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı.