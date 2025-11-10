Öğrenciler sabah namazında buluştu

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği, Teşvikiye Camii'nde sabah namazı buluşması düzenledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in katılımıyla gerçekleşen programda 39 ilçeden gelen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri bir araya geldi. Etkinlikte, Hz. Ali'nin hikmet dolu hayatı ve örnek ahlakı anlatıldı, dualar edildi. Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği buluşmada, birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi. Namazın ardından gençlere, camii avlusunda sıcak çorba ikram edildi. TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, "Gençlerimizin omuz omuza, gönül gönüle olduğu bu tablo, geleceğe dair en büyük umudumuzdur" diye konuştu.