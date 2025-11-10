Ömrünü Türk milletine adadı

MHP lideri Devlet Bahçeli 10 Kasım nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz Atatürk 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırmış büyük eserler bırakmıştır. Mühim olan Gazi'nin büyük mirasına leke sürdürmemek, Türkiye Cumhuriyeti'nin payidarlığına zarar verdirmemektedir."