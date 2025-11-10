Futbolda bahis operasyonu: Adliyeye sevk edildiler

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa Spor Kulübü Eski Başkanı Fatih Saraç da gözaltına alınan isimler arasında yer alırken, sosyal medya üzerinden soruşturmayla ilgili manipülasyon niteliğinde bazı paylaşımlar yapan U.E. isimli kişi hakkında da "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.