Adalet Bakanı Tunç'tan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında omuz omuza veriyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanındaki, 3 bin 153 Ceza İnfaz Kurumu personelimiz ve 5 bin 85 denetimli serbestlik yükümlüleri ile birlikte 90 bin 521 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Diktiğimiz her fidan ve oluşturduğumuz her orman çocuklarımız, geleceğimiz ve daha yeşil bir Türkiye için."