AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı’na yönelik iddialara son noktayı koydu: Çatlak yok

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından konuştu. Ömer Çelik özetle şunları söyledi:

KRİZ YOK: Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Siyaset üretiminde kendisini gösteremeyen, Cumhur İttifakı'nda kriz çıksın diye aşırı uçlarda dolaşan birtakım odaklar var. Bunlara bir kere daha morallerini bozacak cevapları veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok. Sayın Devlet Bahçeli çok güzel ifade ettiler; Cumhur İttifakı'nı bir koalisyon zannediyorlar. Cumhur İttifakı tamamen milli bir duruşla oluşmuş bir iradedir. Cumhur İttifakı krizlerden etkilenecek değil, kriz çözecek bir ittifaktır. PKK terör örgütünün fesih ve silahların bırakılması, PKK'nın bütün uzantılarıyla feshinin sağlanması hedefi belli bir takvim ve yol haritası çerçevesinde devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Partimizde bu süreci takip eden bir mekanizmamız var.

GAZZE'YE YARDIMLAR: Gazze'ye yardımların girmesi bizim için çok önemli. Deprem bölgesindeki konteynerlerin Gazze'ye gönderilmesi, Gazze'deki hayatı bir nebze rahatlatacaktır. Günde 600'e yakın TIR, Gazze'ye girecekti. Maalesef bu sayı 200'e düşmüş durumda.

FUTBOLDA BAHİS: Bahis meselesi son derece can sıkıcı. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Hepimizin hayatında futbolun önemli bir yeri var. Futbol hayatımıza renk katan en büyük etkinliklerden bir tanesi. TFF yönetimini cesur yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz. Konu yargıya intikal etmiştir.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ: Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli'nin programına bağlı ama siz salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Programlarına bağlı olarak bu hafta gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

CUMHURBAŞKANIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Hakarete, küfre, saldırganlığa hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Biz memlekette iç cephe güçlensin, her şey sağlıklı yürüsün, siyaset itibarını koruyalım diye gayret çaba ediyoruz. Özgür Özel kendi partisindekilerin ne söylediğini takip etmiyor. Cumhurbaşkanımıza karşı saldırganlık dilini kullanamaz, bu bizim kırmızı çizgimizdir.