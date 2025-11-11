AK Partili Baykoç'tan Mansur Yavaş'a tepki: Mazeretinizi dijitalleştiriyorsunuz
AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekaya sorun. Lütfen yanıtını okuyun." paylaşımına tepki gösterdi. "Yapmadığı işin kabahatini yapay zekâya atan bir başkanla kalan üç yıl nasıl geçer, bilmiyorum" diyen Baykoç, Mansur Yavaş'ın mazeretini yıllardır kurumsallaştırdığına dikkat çekerek "Şimdi ise mazeretinizi dijitalleştiriyorsunuz.” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?" Bu soruyu yapay zekaya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz!" ifadelerini kullandı.
"Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?" Bu soruyu yapay zekaya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz!— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 11, 2025
AK PARTİLİ BAYKOÇ'TAN TEPKİ: ŞİMDİ İSE MAZERETİNİZİ DİJİTALLEŞTİRİYORSUNUZ
Yavaş'ın paylaşımında AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç tepki gösterdi.
Baykoç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapmadığı işin kabahatini yapay zekâya atan bir başkanla kalan üç yıl nasıl geçer, bilmiyorum" dedi.
Mansur Yavaş'ın mazeretini yıllardır kurumsallaştırdığına dikkat çeken Baykoç "Şimdi ise mazeretinizi dijitalleştiriyorsunuz." dedi.
Yapmadığı işin kabahatini yapay zekâya atan bir başkanla kalan üç yıl nasıl geçer, bilmiyorum… Sayın Başkan, siz yıllardır "mazeretinizi kurumsallaştırmıştınız"; şimdi ise "mazeretinizi dijitalleştiriyorsunuz." https://t.co/6LA5XrbKKG— Ahmet Fethan Baykoç (@fethanbaykoc) November 11, 2025