Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?" Bu soruyu yapay zekaya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz!" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ BAYKOÇ'TAN TEPKİ: ŞİMDİ İSE MAZERETİNİZİ DİJİTALLEŞTİRİYORSUNUZ

Yavaş'ın paylaşımında AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç tepki gösterdi.

Baykoç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapmadığı işin kabahatini yapay zekâya atan bir başkanla kalan üç yıl nasıl geçer, bilmiyorum" dedi.

Mansur Yavaş'ın mazeretini yıllardır kurumsallaştırdığına dikkat çeken Baykoç "Şimdi ise mazeretinizi dijitalleştiriyorsunuz." dedi.