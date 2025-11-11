AK Partili Yıldız’dan, CHP İl Başkanı Güç’e hizmet yanıtı ve art arda sorular!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e yanıt verdiği açıklamasında, "Sayın Çağatay Güç, göreve gelir gelmez ne yazık ki CHP'nin bitmeyen hastalığına yakalanmış görünüyor: 'bahane üretme ve engelleniyoruz' hastalığı. Oysa bu söylemin asıl adı, 'Biz yapamıyoruz, bir bahane bulalım siyaseti'dir. Kendisinin genç ve teknik bir isim olarak sorunlara daha gerçekçi yaklaşmasını, bilgiye dayalı özeleştiri yaparak çözümün bir parçası olmasını beklerdik.

Ancak görüyoruz ki, kendisi de aynı ezberi tekrarlıyor. Unutmayalım, Sayın Güç'ün il başkanlığını yaptığı CHP bu kenti kesintisiz 25 yıldır yönetiyor. Peki o zaman şu soruları sormak gerekmez mi? Yamanlar'daki çöp tesisi için gerekli izinler 2016 yılında verilmişken, bugüne kadar neden tek bir çivi çakılmadı? Bir dönem kendisinin de görev yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda hiç mi soru sormadı? Üstelik bugün yaptıkları tüm başvurulara, Manisa'ya çöp taşıma izni de dahil, olumlu görüş verilmiş durumda. Bundan haberleri yok mu? Sayın Güç ayrıca çevre yoluna dair açıklamalarında, "Güneyden kuzeye geçen vatandaş şehir içine girmek zorunda kalıyor" demiş. Teknik biri olarak bilmesi gerekir ki, bugün İzmirli hemşerilerimiz AK Parti tarafından yapılan çevre yolunu kullanıyor" dedi.

KENDİ SORUMLULUKLARINI NE ZAMAN ÜSTLENECEKLER?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 25 yıldır CHP'li Belediye Başkanları tarafından yönetildiğini ve hizmet üretilmediği eleştirisini yapan Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Soruyoruz: CHP yönetimindeki 25 yılda, Bayraklı ile Gaziemir arasındaki çevre yolu kadar bir yol yapabildiler mi? Ya da İzmir'in kuzeyini ve güneyini birbirine bağlayacak Körfez Geçiş Projesi'ne neden dava açarak engel olduklarını hatırlıyorlar mı? 2014'te başlayıp 11 yılda zor bitirilen Çiğli Atık su Arıtma Tesisi 4. Fazı'nı da AK Parti mi engelledi? Ya da vatandaştan paraları toplayıp inşaata başlamayan kooperatifleri biz mi onaylamadık? Yeni yol açmadığınız, çukurlarla dolu yolları asfaltlamadığınız için de biz mi suçluyuz? Sonuç ortada: Ulaşım, yol, çöp ve su gibi belediyeciliğin asli görevlerini yerine getirmeyenler, sorumluluğu sürekli Ankara'ya yıkmaya çalışıyor. Peki kendi sorumluluklarını ne zaman üstlenecekler? Sayın Güç'e son bir tavsiyemiz var: Kendisi, geçen dönem belediyeyi birlikte yönettikleri İYİ Parti'ye cevap verirken, İzmir'i bu hale birlikte getirdikleri o günlerle ilgili önce kapsamlı bir brifing alsın. Belki o zaman "engelleniyoruz" demenin, aslında kendi beceriksizliklerini gizleme yöntemi olduğunu daha net görür." İfadelerini kullandı.