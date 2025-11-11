Ayvalık’ta metrekareye 55 kilogram yağış düştü! Bazı cadde ve sokaklar göle döndü

Ayvalık'ta gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında ise su birikintileri oluştu.

METREKAREYE 55 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 55 kilogram yağış düştü. Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı.