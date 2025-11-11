Ayvalık'ta metrekareye 55 kilogram yağış düştü! Bazı cadde ve sokaklar göle döndü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, bazılarında da su birikintileri oluştu. İlçede son 24 saatte metrekareye 55 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Ayvalık'ta gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında ise su birikintileri oluştu.
METREKAREYE 55 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 55 kilogram yağış düştü. Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı.