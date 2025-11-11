Bahçeli: Yükselen Türkiye’ye herkes şahit olacak

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. vefat yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 10 Kasım'ın yas tutma günü olmadığını belirten Bahçeli açıklamalarında şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda kurucu fikir ve felsefeye dayanarak, hatta daha da ilham alarak, milli birlik ve kardeşlik anlayışının refakatinde layık olduğu zirveye muhakkak tırmanacaktır. Aziz Atatürk'ün emaneti asla zedelenmeyecek; nitekim güvenli, huzurlu, refah ve barışla bezenen, devamında yükseldikçe yükselen bir Türkiye'ye inanıyorum ki herkes şahit olacaktır. Şüphesiz ki 10 Kasım bir ağlama, dövünme ve yas tutma günü değildir. Aziz Atatürk'ü daha iyi anlamak, eşsiz hizmetlerini ve eserlerini samimiyetle kavramak için 10 Kasım bir fırsat, bir dönüm, bir tazelenme dönemidir" ifadelerini kullandı.