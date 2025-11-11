Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Atatürk, tam bağımsızlığı merkeze alarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni 'ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek' görevini Türk gençliğine ödev olarak bıraktı. Bizlere de 'bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyeti' hasıl olduğunda 'vazifeye atılmak için içinde bulunacağı vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyecek' bir gençlik yetiştirme görevini tanımladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İstiklal mücadelemizin kahramanlarından aldığımız ilhamla, Türkiye'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için devletimizin kararlı ve ilkeli duruşunu her alanda sürdürmeye devam ediyoruz.

MİT Başkanı İbrahim Kalın: Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemekte; istiklal, istikbal ve istikrarını koruma azmini sürdürmektedir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma vizyonunu gerçekleştirmek için "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Aziz Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, Türkiye Cumhuriyeti'dir.